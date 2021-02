Grillo chiede un super ministro di Sviluppo e Ambiente (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Il superministero della transizione ecologica, con le competenze di Ambiente e Sviluppo, è il nodo che il M5s indica come cruciale per sciogliere la sua riserva sul sostegno al governo Draghi. Beppe Grillo lo spiega esplicitamente sui suoi profili social e a quanto si apprende è proprio su questo tema che il Movimento attende già nella giornata di mercoledì "un segnale" da parte del premier incaricato al termine delle consultazioni con le parti sociali. Subito dopo potrebbero partire le votazioni su Rousseau, per chiedere agli iscritti se sono favorevoli o meno a un sostegno pieno al nascente esecutivo. Tempi incerti per Rousseau A quel punto, sciolto il nodo politico del perimetro della maggioranza, al premier non resterebbe che stilare la lista dei ministri. Ma secondo alcuni la votazione sulla piattaforma ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Ilministero della transizione ecologica, con le competenze di Ambiente e, è il nodo che il M5s indica come cruciale per sciogliere la sua riserva sul sostegno al governo Draghi. Beppelo spiega esplicitamente sui suoi profili social e a quanto si apprende è proprio su questo tema che il Movimento attende già nella giornata di mercoledì "un segnale" da parte del premier incaricato al termine delle consultazioni con le parti sociali. Subito dopo potrebbero partire le votazioni su Rousseau, perre agli iscritti se sono favorevoli o meno a un sostegno pieno al nascente esecutivo. Tempi incerti per Rousseau A quel punto, sciolto il nodo politico del perimetro della maggioranza, al premier non resterebbe che stilare la lista dei ministri. Ma secondo alcuni la votazione sulla piattaforma ...

riotta : Conte fa quel che doveva, apre a Draghi, chiede a Grillo, Pd e Leu di sostenerlo a loro volta spiega perché governo… - Sandro20599237 : RT @Libero_official: #Grillo tenta di blindare #Draghi e chiede il rinvio del voto su #Rousseau, tempesta nel #M5s: 'Imbarazzante, chiamate… - Ambrakey1 : RT @Libero_official: #Grillo tenta di blindare #Draghi e chiede il rinvio del voto su #Rousseau, tempesta nel #M5s: 'Imbarazzante, chiamate… - RoxLory : RT @Libero_official: #Grillo tenta di blindare #Draghi e chiede il rinvio del voto su #Rousseau, tempesta nel #M5s: 'Imbarazzante, chiamate… - gjscco : RT @Fort71488686: E' tutto fuori dal comune, non lo possono ammettere, non si capacitano, non è appecorato Grillo che chiede, come una qual… -