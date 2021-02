Gf Vip | Carlotta infuriata “non sono malata” svelato il mistero delle extension

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gf Vip,dell’isola su tutte le furie, dopo essere stata eliminata dalla casa, l’ex gieffina non ha gradito l’accanimento degli utenti del web sulle sue, ecco cosa ha confessatoDell’Isola è stata eliminata da ormai qualche settimana dalla casa del Gf Vip, ma continua a far parlare di se, il motivo? le L'articolo proviene da Leggilo.org.

annaIise_ : STEVEEEE TI VENERO #Rosmello - stillmanic17 : RT @naatlax: madonna se è vero Carlotta ti amo?? #rosmello - naatlax : madonna se è vero Carlotta ti amo?? #rosmello - infoitcultura : Intervista a Carlotta Dell’Isola del Gf Vip: “Pensavo che tra me e Andrea ci fosse un tacito accordo sulla nominati… - vip_erella : Carlotta #tzvip #sovip #zorzandoinrai -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Carlotta

...Dell'Isola non replica a Sofia Calesso MentreDell'Isola si trovava ancora all'interno della casa del Grande Fratello, Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island come, ...... "Ha cercato di buttare fuori Samantha?" Nella Casa del Grande Fratello, proprio in queste ore,... Poi ha detto la sua anche suDell'Isola : Stefania ha preso in giroche si era ...Valeria Liberati torna a parlare di Temptation Island e si sbilancia su Antonella Elia: "Fa una parte" Valeria Liberati, intervistata insieme al suo ...Mentre Carlotta Dell’Isola si trovava ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation ...