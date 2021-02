Forse non hai giocato… Dark Souls Remastered (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Oggi la rubrica vi porta a scoprire un titolo che non ha bisogno di presentazioni. Parliamo della Remastered del primo Dark Souls! Un po’ di informazioni… Dark Souls Remastered è un titolo sviluppato da FromSoftware pubblicato nel 2018 per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4.Si tratta della versione rimasterizzata del primo capitolo della saga omonima uscito nel 2011, comprendente il DLC Artorias of the Abyss.Il titolo originale ottenne un grandissimo successo sia fra la critica che fra il pubblico. Trama Dark Souls è ambientato nella Terra di Lordran, durante la fine dell’Era del Fuoco.Nel gioco interpretiamo un non morto, prigioniero nel Rifugio dei Non Morti.Durante un tentativo di fuga incontreremo un cavaliere in fin di vita, che ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Oggi la rubrica vi porta a scoprire un titolo che non ha bisogno di presentazioni. Parliamo delladel primo! Un po’ di informazioni…è un titolo sviluppato da FromSoftware pubblicato nel 2018 per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4.Si tratta della versione rimasterizzata del primo capitolo della saga omonima uscito nel 2011, comprendente il DLC Artorias of the Abyss.Il titolo originale ottenne un grandissimo successo sia fra la critica che fra il pubblico. Tramaè ambientato nella Terra di Lordran, durante la fine dell’Era del Fuoco.Nel gioco interpretiamo un non morto, prigioniero nel Rifugio dei Non Morti.Durante un tentativo di fuga incontreremo un cavaliere in fin di vita, che ci ...

