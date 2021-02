Fognini-Caruso | Australian Open 2021 | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Domani, giovedì 11 febbraio, Fabioe Salvatoresi confronteranno per il secondo turno degli. Il ligure e il siciliano daranno vita a un match molto interessante alla John Cain Arena. In passato, Fabio nei primi turni un po’ le cose se le complicava, ma in questa circostanza tutto è filato liscio come l’olio: nessun break concesso al francese Pierre-Hugues Herbert, mandando i titoli di coda ben presto, realizzando 16 vincenti e incorrendo in 28 errori non forzati contro i 46 del transalpino. Non ci sono precedenti tra i due azzurri e per questo sarà il campo a stabilire gli equilibri, con il n.17 del mondo favorito per la sua classifica in un match che però potrebbe riservare delle sorprese, per la forma fisica dimostrata danel suo esordio ...