Due cuccioli abbandonati in un canale di scolo | salvati dalla polizia

Telesardegna : La Polizia Stradale di Lanusei salva due cuccioli di cane sulla Statale 125 - excusemenobag : Ma quanta dolcezza trasmettono questi due cuccioli ???? - vivere_sardegna : Jerzu, la polizia salva due cuccioli di cane: erano stati abbandonati in un canale vicino alla strada - sardanews : Jerzu, la polizia salva due cuccioli di cane: erano stati abbandonati in un canale vicino alla strada - chesuccedebugo_ : Io che invece di fare latino, sono 40 min che fisso questi due babbalei? dormire ?????? SONO TROPPO CUCCIOLI ANCHE MEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Due cuccioli

sono stati messi in salvo. Ha avuto un lieto fine la storia didi cane abbandonati lungo la strada statale 125 al chilometro 91, nel territorio del comune di Jerzu. Gli ...L'articolo Jerzu, la polizia salvadi cane: erano stati abbandonati in un canale vicino alla strada proviene da Casteddu On line .Ha avuto un lieto fine la storia di due cuccioli abbandonati sulla statale 125 nel territorio del Comune di Jerzu. Gli agenti di vigilanza stradale in servizio li hanno recuperati in un terreno vicino ...Ha avuto un lieto fine la storia di due cuccioli di cane abbandonati lungo la strada statale 125 al Km 91 nel territorio del comune di Jerzu (NU). Gli agenti in servizio di vigilanza stra ...