Due Carabinieri a processo per il caso Cerciello | accusa di falso e misure non consentite dalla legge

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dueper il. La Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio per Fabio Manganaro, il militareto di avere bendato Gabriele Natale Hjorth nelle fasi successive al fermo per l’omicidio del vicebrigadiere MarioRega nel luglio del 2019. Nei suoi confronti l’è di misura non consentita, ilsi celebrerà davanti al giudice monocratico. I pm di Roma hanno poi chiesto il rinvio a giudizio per l’ex comandante della stazione deidi piazza Farnese, Sandro Ottaviani, coinvolto in uno dei filoni dell’indagine sull’omicidio del vicebrigadiere MarioRega. Nei suoi confronti ...