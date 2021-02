Draghi e il voto su Rousseau | le ultime notizie Orari e quando finisce

AnnalisaChirico : La leadership di Zingaretti ha fatto acqua da tutte le parti, e ciò avrà conseguenze nel partito. È l’uomo che vole… - fattoquotidiano : La telefonata di Crimi. Ieri il reggente ha avvertito del voto l’ex presidente della Bce, che l’ha presa con “tranq… - petergomezblog : Consultazioni, diretta – Wwf dopo l’incontro con Draghi: “Ci sarà un ministero della transizione ecologica”. M5s at… - stormi1904 : RT @jacopo_iacoboni: Conte, più che il federatore dell'alleanza Pd-M5S (e men che mai lo statista che aiuta la formazione del governo Dragh… - ilfoglio_it : La votazione, che era stata sospesa da Grillo, si svolgerà dalle 10 alle 18. Nella domanda agli iscritti il riferim… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi voto

Contatti continui per capire come superare l'impasse di ieri quando, dopo l'incontro dei 5 Stelle con il premier incaricato Mario, Beppe Grillo aveva deciso di far slittare ilsulla ...Era stato Beppe Grillo in persona, dopo le consultazioni di lunedì pomeriggio con, a congelare ilsulla piattaforma: "Vi chiedo un attimo di pazienza, aspettiamo". Ora si apprende che ...Al momento del voto in aula l'ex sindacalista della Cisl raccoglierà solo ... Così la leader di FdI Giorgia Meloni, dopo l'incontro con Mario Draghi, parlando dalla Sala della Regina nelle ...Il voto su Rousseau sul governo Mario Draghi partirà domani. Lo ha annunciato il capo politico M5S Vito Crimi. La votazione inizialmente prevista per oggi è slittata per le ...