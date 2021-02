Diritti tv Serie A, Cairo: «Dazn dovrà dare rassicurazioni tecnologiche» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Urbano Cairo ha parlato dei Diritti tv della Serie A che al momento vedono avanti Dazn Urbano Cairo, presidente del Torino, ai microfoni dell’Ansa ha parlato della questione dei Diritti tv che vedono al momento Dazn in vantaggio su Sky. «Dazn è più avanti, ma dovrà dare delle rassicurazioni tecnologiche. Sky ha fatto un grande sforzo con l’offerta che ci ha fatto, ma considerando tutto, rispetto a Dazn c’è una distanza tra i 170 e i 200 milioni di euro all’anno in più, una distanza di cui non possiamo non tenerne conto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Urbanoha parlato deitv dellaA che al momento vedono avantiUrbano, presidente del Torino, ai microfoni dell’Ansa ha parlato della questione deitv che vedono al momentoin vantaggio su Sky. «è più avanti, madelle. Sky ha fatto un grande sforzo con l’offerta che ci ha fatto, ma considerando tutto, rispetto ac’è una distanza tra i 170 e i 200 milioni di euro all’anno in più, una distanza di cui non possiamo non tenerne conto». Leggi su Calcionews24.com

