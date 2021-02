Covid nelle scuole, chiusi tutti i plessi di San Giuseppe Vesuviano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano coglie al volo l’opportunità di gestire come meglio crede la questione relativa alle scuole come dichiarato dal presidente della Campania Vincenzo De Luca. Per il governatore i sindaci ed i prefetti hanno pieni poteri decisionali in questo ambito. In realtà però già nei giorni scorsi alcuni sindaci, soprattutto in alcuni comuni vesuviani, avevano diramato la notizia sulla chiusura elle scuole, solo ultimo in ordine cronologico quindi San Giuseppe Vesuviano. L’ordinanza La fascia tricolore Vincenzo Catapano ha disposto quindi un’ordinanza per la chiusura di tutti i plessi scolastici dall’11 al 20 febbraio. Queste le sue parole: “A seguito della disamina del rilevante trend ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il primo cittadino di Sancoglie al volo l’opportunità di gestire come meglio crede la questione relativa allecome dichiarato dal presidente della Campania Vincenzo De Luca. Per il governatore i sindaci ed i prefetti hanno pieni poteri decisionali in questo ambito. In realtà però già nei giorni scorsi alcuni sindaci, soprattutto in alcuni comuni vesuviani, avevano diramato la notizia sulla chiusura elle, solo ultimo in ordine cronologico quindi San. L’ordinanza La fascia tricolore Vincenzo Catapano ha disposto quindi un’ordinanza per la chiusura discolastici dall’11 al 20 febbraio. Queste le sue parole: “A seguito della disamina del rilevante trend ...

