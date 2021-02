Covid, a Napoli +10% di casi in due settimane: cresce il contagio tra gli alunni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Nelle ultime due settimane, dal 25 gennaio al 7 febbraio, nella città di Napoli sono stati notificati 2774 casi con un aumento del 10 per cento rispetto alle due settimane precedenti (dall’11 al 24 gennaio 2021). Il dato emerge dall’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 realizzato dal Comune di Napoli e coordinato da Giuseppe Signoriello, docente dell’Unità di Statistica medica all’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli”. Lo studio evidenzia che nell’ultimo mese in città si è passati “da una situazione stazionaria del contagio a un nuovo incremento di casi” e si sottolinea la necessità di “monitorare con attenzione” l’andamento dei contagi per classi di età e, in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Nelle ultime due, dal 25 gennaio al 7 febbraio, nella città disono stati notificati 2774con un aumento del 10 per cento rispetto alle dueprecedenti (dall’11 al 24 gennaio 2021). Il dato emerge dall’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia da-19 realizzato dal Comune die coordinato da Giuseppe Signoriello, docente dell’Unità di Statistica medica all’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli”. Lo studio evidenzia che nell’ultimo mese in città si è passati “da una situazione stazionaria dela un nuovo incremento di” e si sottolinea la necessità di “monitorare con attenzione” l’andamento dei contagi per classi di età e, in ...

