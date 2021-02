Cortesie per gli ospiti: Michela e Alice vs Francesco e Alessandro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Martedì 9 febbraio 2021 è andata in onda la trentasettesima puntata della tredicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Michela e Alice vs Francesco e Alessandro La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Michela e Alice con il menù “Buon non compleanno” e Francesco e Alessandro con il menù “Le fate sui tetti”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Francesco e Alessandro con il punteggio di 22-20,5. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Martedì 9 febbraio 2021 è andata in onda la trentasettesima puntata della tredicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacon il menù “Buon non compleanno” econ il menù “Le fate sui tetti”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 22-20,5.per gli– Streaming first appeared on Ascolti Tv ...

novelledisospir : Comunque sta notte ho sognato che i giudici di cortesie per gli ospiti si davano alla malavita e derubavano un nego… - e____a_____ : RT @FMCROfficial: Chissà se il procuratore della FIGC Chinè convocherà Agnelli e Conte per interrogarli e chiedere delucidazioni in merito… - Silvana21340299 : @anari56 Finche ci sarà confidenza tra cliente e operatore,finché ci saranno voti di scambio,finché e un ufficio d… - etventadv : @borghi_claudio @TSovrana @Hyknos85 @Ca_ilmitico @MassiCarli @Frances43279623 il confine tra le cortesie non richie… - SiiocaMilan : RT @FMCROfficial: Chissà se il procuratore della FIGC Chinè convocherà Agnelli e Conte per interrogarli e chiedere delucidazioni in merito… -