Bruce Springsteen arrestato per guida spericolata in stato di ebbrezza

Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza. A dare la notizia è il sito tmz.com riferendo che l'episodio risale al 14 novembre scorso, in New Jersey, benché sia emerso solo ora. Il sito fa sapere che, secondo quanto gli è stato riferito da fonti vicine alle forze dell'ordine, "The Boss" sarebbe stato fermato presso la Gateway National Recreation Area di Sandy Hook e trovato in stato d'ebbrezza. Springsteen è anche accusato di consumo di alcol in zona chiusa e guida spericolata. Nelle prossime settimane Springsteen dovrebbe comparire in tribunale: i funzionari del parco hanno confermato l'arresto

