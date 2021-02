Bologna, non chiuse il pub violando norme Covid: per i giudici non è reato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il titolare di un pub di Bologna non chiuse il pub, violando le norme Covid. Per i giudici non è reato e l’imputato è assolto dall’accusa di epidemia. Il caso del pub negazionista di Bologna, noto come “Halloween“, è arrivato fino in tribunale. Infatti il titolare del locale fu accusato dalle autorità di epidemia colposa, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il titolare di un pub dinonil pub,le. Per inon èe l’imputato è assolto dall’accusa di epidemia. Il caso del pub negazionista di, noto come “Halloween“, è arrivato fino in tribunale. Infatti il titolare del locale fu accusato dalle autorità di epidemia colposa, L'articolo proviene da Inews.it.

