Australian Open 2021 | Djokovic al terzo turno | battuto Tiafoe in quattro set

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novaksupera il secondodegli. Il serbo si impone su Francesinset con il punteggio di 6-3 6-7(3) 7-6(2) 6-3, approdando alincontro del tabellone principale non senza qualche difficoltà. Il numero uno del mondo, infatti, fatica soprattutto nel mezzo dell’incontro, quando il classe 1998 statunitense lo costringe al tie-break del secondo set, dov’è bravo a gestire i punti importanti e a rispondere al primo parziale vinto da Nole. Anche ilset appare complicato per, il quale stavolta si dimostra superiore al tie-break e lo porta a casa con facilità. Quarto parziale che si indirizza quasi subito verso il serbo, conpiù in ...

Dominic Thiem, il 150° vincitore Slam della storia, irrompe facilmente al terzo turno dell'd'Australia superando per 6 - 4 6 - 0 6 - 2 il tedesco Dominik Koepfer (numero 70 del ranking) per 6 - 4 6 - 0 6 - 2. Una prestazione maiuscola dell'austriaco che ha messo in campo il 70% di ...... che ha battuto Frances Tiafoe , numero 64 ATP, con i parziali di 6 - 3, 6 - 7, 7 - 6, 6 - 3 in tre ore e mezza di gioco, qualificandosi per il 3° turno degliper la 14volta in ...Tennis | ATP, Featured | I risultati del singolare maschile Sul 6-1 del supertiebreak forse ci aveva creduto anche lui, magari maledicendo il fatto che bisognava pur arrivare al ...Novak Djokovic centro l’obiettivo e si qualifica per il terzo turno degli Australian Open 2021. Ma il match contro lo statunitense Frances Tiafoe è molto più complicato del previsto. Finisce 3-1, dopo ...