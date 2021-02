Ultime Notizie Roma del 09-02-2021 ore 19 | 10

(Di martedì 9 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno secondo giro di consultazioni con le parti politiche del premier incaricato Mario Draghi Oggi ha incontrato i partiti maggiori però Forza Italia Berlusconi arriva perper guidare la delegazione forzista la riforma dovrà prevedere una rimodulazione delle aliquote degli scaglioni all’insegna della progressività e rinunciare alla lotta contro il male endemico dell’evasione ha detto draghi e per la campagna di vaccinazione insegnanti e personale scolastico rigori e prioritaria questa cura delle proposte formulate partiti dal premier incaricato Domani vedrò di confronto con le forze sociali meloni scrive Ha escluso la flat Tax quindi l’emergenza covid i primi ad essere nati nella fase 2 indipendentemente dall’età strano i soggetti ...

fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - fanpage : Nicola Fratoianni lapidario contro Matteo Salvini - Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - Azarias_Ananias : RT @repubblica: ?? Consultazioni, i 5Stelle all'incontro con Draghi guidati da Grillo. Crimi: 'Rassicurati su ambiente, sostegno al reddito… - corgiallorosso : #Roma, anche #Kumbulla in diffida: sono cinque nella rosa giallorossa -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

La curva delle terapie intensive nelledue settimane per Abruzzo, Bolzano, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta mostra trend di aumento'. Una situazione analoga nell'ultima settimana, conclude, si ...Ecco lesulle formazioni di Pirlo e Conte dai nostri inviati Fabiana Della Valle e Davide Stoppini. Ascolta (cliccando qui sopra) lesportive più importanti della giornata. E non ...Non c’è più Franco Marini. Se n’è andato ora. A 87 anni. Capitava d’incontrarlo a spasso su Viale Parioli (abitava lì accanto, a via Lima) con il ...È nato il primogenito della principessa Eugenia e del marito Jack Brooksbank, il nono bisnipote della regina Elisabetta. Il bebè, ...