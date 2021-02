Sport in tv oggi (martedì 9 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 9 febbraio 2021) La pandemia ha fermato a lungo gli eventi Sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, martedì 9 febbraio, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Coppa Italia, il basket con la NBA, il tennis, gli Australian Open, e gli Sport invernali, con i Mondiali di sci alpino, i Mondiali di snowboardcross, i Mondiali junior di sci di fondo, ed i Mondiali junior di combinata nordica. Sport IN TV MARTEDI’ 9 febbraio: orari E programma completo 01.00 Tennis, Australian Open – EuroSport 1, EuroSport 2, EuroSport Player 04.00 Basket, NBA: Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder – Sky Sport NBA, Sky Go, NowTV 08.15 ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) La pandemia ha fermato a lungo gliivi, ma la ripartenza è arrivata, ed, saranno di scena diversi: il calcio con la Coppa Italia, il basket con la NBA, il tennis, gli Australian Open, e gliinvernali, con i Mondiali di sci alpino, i Mondiali di snowboardcross, i Mondiali junior di sci di fondo, ed i Mondiali junior di combinata nordica.IN TV MARTEDI’ 901.00 Tennis, Australian Open – Euro1, Euro2, EuroPlayer 04.00 Basket, NBA: Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder – SkyNBA, Sky Go, NowTV 08.15 ...

