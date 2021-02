Sondaggio: Lega cresce e stacca Pd, Meloni supera M5S (Di martedì 9 febbraio 2021) Salvini guadagna consensi in una settimana La Lega sale, il Pd cala, Fratelli d'Italia cresce ancora. E' il quadro delineato dal Sondaggio Swg che, per il Tg La7, fotografa la situazione politica mentre il premier incaricato Mario Draghi lavora per formare un nuovo governo. La Lega guadagna lo 0,7% in una settimana e sale al 24%. Il Partito Democratico ... Leggi su adnkronos (Di martedì 9 febbraio 2021) Salvini guadagna consensi in una settimana Lasale, il Pd cala, Fratelli d'Italiaancora. E' il quadro delineato dalSwg che, per il Tg La7, fotografa la situazione politica mentre il premier incaricato Mario Draghi lavora per formare un nuovo governo. Laguadagna lo 0,7% in una settimana e sale al 24%. Il Partito Democratico ...

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO MENTANA/TGLA7: PREMIATA LA SCELTA DI SALVINI, LA LEGA CRESCE DI QUASI UN PUNTO IN UNA SETTIMANA ++ - LegaSalvini : ???? La Lega segna +0,7% in una sola settimana, saldamente primo partito. Premiato il senso di responsabilità che sta… - you_trend : @swg_research @TgLa7 ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Lega 24% (+0,7) PD 19% (-0,8) FdI 16,5% (+0,6) M5S 1… - zannazyu : RT @SecolodItalia1: Su La7 primo sondaggio dell’era Draghi: FdI ancora avanti, cresce la Lega, giù Pd e 5Stelle - zannazyu : RT @Lega_Senato: ++ SONDAGGIO MENTANA/TGLA7: PREMIATA LA SCELTA DI SALVINI, LA LEGA CRESCE DI QUASI UN PUNTO IN UNA SETTIMANA ++ https://t.… -