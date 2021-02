Recensione The Nioh Collection | si torna a caccia di yokai

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il soulslike di Koei Tecmo e Team Ninjaa farci squartare orde di, anche su PS5, grazie a The, che vi proponiamo nella nostraQuando l’originale Demon’s Souls arrivò sul mercato, nel lontano 2009, nessuno si aspettava che il genere reinventato da Hidetaka Miyazaki e soci avrebbe fatto strage di cuori (oltre che di calendari), al punto da divenire uno dei più fiorenti degli ultimi anni. L’oscura Boletaria, difatti, è solo stato il principio scatenante di una miriade di emuli, più o meno riusciti, con pochissimi eletti che sono riusciti anche solo ad avvicinarsi al prodotto originale. Tra questi, però, c’è una serie che riteniamo sia stata capace, per certi aspetti, anche di superare alcuni dei limiti intrinsechi del proprio maestro, riuscendo a bilanciare alla ...

PersonaItalia : RT @IGNitalia: #Persona5Strikers è il perfetto sequel di Persona 5 e ha un fantastico sistema di combattimento. Scoprite tutto nella nostra… - EclecticFirst : RT @IGNitalia: #Persona5Strikers è il perfetto sequel di Persona 5 e ha un fantastico sistema di combattimento. Scoprite tutto nella nostra… - rikcristil : RT @dituttounpop: Domenica su CBS ha debuttato #TheEqualizer ecco com 'è la serie tv con Queen Latifah - IGNitalia : #Persona5Strikers è il perfetto sequel di Persona 5 e ha un fantastico sistema di combattimento. Scoprite tutto nel… - dituttounpop : Domenica su CBS ha debuttato #TheEqualizer ecco com 'è la serie tv con Queen Latifah -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione The

Everyeye Cinema

Manca poco all'arrivo della seconda espansione diOuter Worlds , inclusa nel Pass insieme al già rilasciato Pericolo su Gorgone ( qui la nostra). Durante il report relativo ai ricavi ...Bravely Default deriva da Final Fantasy:4 Heroes of Lights , a sua volta propaggine della ...del comparto narrativo sarà uno degli elementi sui quali indugerà maggiormente la nostra, ...Tra le critiche mosse all’originale Little Nightmares c’era sicuramente la sua breve durata, poco meno di 3 ore. In un certo senso, sembra che il team di sviluppo abbia rimediato a quella piccola ...Persona 5 Strikers Recensione | I Ladri Fantasma tornano in azioni, ma un'ottima storia e un gameplay divertente non bastano a nascondere qualche difetto.