Piazza Affari prosegue debole. Resto d’Europa in stand-by (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità, mentre prosegue in rosso Piazza Affari, a causa di prese di profitto, dopo il rally avviato all’indomani dell’incarico a Mario Draghi per la formazione di un governo. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,41%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.841,9 dollari l’oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,07%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,51%. Tra le principali Borse europee fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità, mentrein rosso, a causa di prese di profitto, dopo il rally avviato all’indomani dell’incarico a Mario Draghi per la formazione di un governo. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,41%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.841,9 dollari l’oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,07%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,51%. Tra le principali Borse europee fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ...

