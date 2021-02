Oppioidi, McKinsey multata per Oxycontin ma i soldi potrebbero andare a società di cui è azionista attraverso un fondo (Di martedì 9 febbraio 2021) Oltre il danno, e che danno, la beffa. La scorsa settimana la società di consulenza McKinsey ha accettato di pagare quasi 600 milioni di dollari per chiudere un contenzioso con 49 stati Usa per il ruolo che avrebbe svolto nel promuovere la vendita del farmaco Oxycontin della casa farmaceutica Purdue Pharma. Il medicinale, un oppiode antidolorifico, provoca una fortissima dipendenza e ha causato negli Stati Uniti 400mila morti oltre ad un forte aumento della criminalità. Nel 2020 Purdue si è dichiarata colpevole e ha pagato 8 miliardi di dollari. McKinsey non ha invece ammesso le sue responsabilità ma dai vari procedimenti a suo carico sono emerse rivelazioni inquietanti. McKinsey ha infatti progettato gli schemi di marketing di Purdue, incluso un piano per “potenziare” le vendite di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Oltre il danno, e che danno, la beffa. La scorsa settimana ladi consulenzaha accettato di pagare quasi 600 milioni di dollari per chiudere un contenzioso con 49 stati Usa per il ruolo che avrebbe svolto nel promuovere la vendita del farmacodella casa farmaceutica Purdue Pharma. Il medicinale, un oppiode antidolorifico, provoca una fortissima dipendenza e ha causato negli Stati Uniti 400mila morti oltre ad un forte aumento della criminalità. Nel 2020 Purdue si è dichiarata colpevole e ha pagato 8 miliardi di dollari.non ha invece ammesso le sue responsabilità ma dai vari procedimenti a suo carico sono emerse rivelazioni inquietanti.ha infatti progettato gli schemi di marketing di Purdue, incluso un piano per “potenziare” le vendite di ...

