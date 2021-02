Nek mostra le ferite | “Progettiamo e poi… un lampo improvviso”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 9 febbraio 2021) , l’immagine è da brividi, ecco il lungo sfogo del cantante. Neklealla mano per la prima volta: immagini e sfogo da brividiEra il 23 novembre 2020 quando Nek pubblicava sul suo profilo Instagram un’immagine che lo ritraeva in ospedale, con la mano sinistra visibilmente fasciata. In quell’occasione l’amatissimo cantante ha raccontato di aver avuto un incidente domestico nella sua casa di campagna e di essersi sottoposto a un intervento alla mano. Da allora ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan tramite i social,ndo loro i vari step della riabilitazione. Qualche settimana fa, in un’intervista a Verissimo, il cantante ha anche raccontato alcuni dettagli sull’incidente, spiegando di essersi tagliato con una sega circolare e di aver anche rischiato di morire dissanguato, o comunque di perdere i sensi, e di essersi ...