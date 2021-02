Napoli | i tre nomi di De Laurentiis per il post Gattuso

Leggi su serieanews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente Deha tranquillizzatoper l’immediato futuro, ma per l’estate piacciono tre tecnici giovani. In casasi respira un’aria particolare. Anche la recente sconfitta contro il Genoa ha sollevato grandi polemiche in casa azzurra, e cosi il futuro diè entrato in un vortice di dubbi ed incertezze su quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.