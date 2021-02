Medioevo | le ossa a Cambridge ne raccontano le difficoltà

(Di martedì 9 febbraio 2021) Le lesioni sugli scheletri rinvenuti arisalenti almostrano le fatiche della vita a quell’epoca indipendentemente dalla classe sociale. Cosa si può capire dallo studio asulledel? Lo studio su centinaia di scheletri umani condotto in tre diversi siti medievali nella città dimostra che all’epoca era abbastanza

L'iconografia del teschio è stata ricorrente nel, tanto che pure adesso è il simbolo della ... Siamo tutti destinati a divenire un mucchietto di, come in questa foto che mostra i resti di ...Cultura Come vivevano i bambini nelI danni allesono parsi più comuni tra le persone sepolte nel cimitero parrocchiale: fratture, spesso multiple, sono state trovate nel 44% degli ...Da uno studio condotto su differenti scavi del Medioevo a Cambridge sono emersi scheletri con lesioni che mostrano le difficoltà della vita di quel secolo ...Lesioni sugli scheletri di centinaia di persone vissute a Cambridge nel Medioevo mostrano le fatiche dell'esistenza, ad ogni livello della società.