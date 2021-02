Lecce conferirà la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki Manifesti anche nella città salentina per la liberazione dello studente detenuto in Egitto

Leggi su noinotizie

(Di martedì 9 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Il Comune diriconoscerà la, loegiziano dell’Università di Bologna finito in carcere nel Paese d’origine perché accusato di aver diffuso notizie false sui suoi profili social per turbare la pace sociale. «Sono le accuse che il regime di Al-Sisi riserva a oppositori politici, dissidenti, critici- si legge in una nota dell’amministrazione locale-.è un “prigioniero di coscienza”.cioè per le sue opinioni politiche, espresse liberamente. Fin dal suo arresto un forte movimento di opinione si è attivato per chiederne la. In particolare in Italia, checonsidera la sua seconda casa, con ...