La visita di Borrell a Mosca è stata un fallimento. Ma non è tutta sua la colpa (Di martedì 9 febbraio 2021) Continua il periodo nero della Commissione europea. Dopo le vicende sull'acquisto dei vaccini che hanno visto protagonista la presidente Ursula von der Leyen, a finire sul banco degli imputati è lo spagnolo Josep Borrell, l'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue. Josep Borrell è accusato di aver consegnato alla propaganda del Cremlino una vittoria e di aver inavvertitamente minato la figura di Alexei Navalny, pur cercando di sollevare preoccupazioni sull'incarcerazione dell'attivista. La notizia dell'espulsione dalla Russia dei diplomatici di Germania, Polonia e Svezia "colpevoli" di aver partecipato alle manifestazioni pro-Navalny – appresa da Borrell sui social media subito dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov – ha coronato quello che l'eurodeputato estone del Ppe, Riho Terras, ha definito ...

