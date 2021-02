Juventus-Inter | programma e telecronisti Rai semifinale ritorno Coppa Italia 2020 2021

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ile idisulla Rai, match valido per ladidella. All’Allianz Stadium bianconeri e nerazzurri si giocano il pass per la finalissima dellanazionale. Si riparte dall’1-2 conquistato dalla squadra di Pirlo sul campo dei ragazzi di Conte all’andata, calcio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 9 febbraio.sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

sarà inevitabilmente la sfida fra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, entrambi alla ricerca di un gol per migliorare le rispettive statistiche... Julio Cruz, ex attaccante dell', ha parlato del proprio ottimo feeling con laa cui ha segnato 10 gol in carriera. "29 novembre 2003? E chi se la …Juventus-Inter sarà inevitabilmente la sfida fra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, entrambi alla ricerca di un gol per migliorare le rispettive statistiche ...Il centrocampista francese considererebbe la Juventus come una seconda casa. Molto dipenderà dalla richiesta economica del Manchester United.