Juventus-Inter 0-0, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Pirlo controlla e vola in finale, Demiral un muro (Di martedì 9 febbraio 2021) La Juventus controlla la vittoria dell'andata contro l'Inter e stacca il pass per la finale di Coppa Italia, incontrerà la vincente tra Atalanta e Napoli. E' stata una partita bloccata, nonostante la necessità della squadra di Antonio Conte di recuperare il risultato: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La gara è stata equilibrata, non sono mancate le occasioni da una parte e dall'altra, la più grossa di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo. Il portoghese vicino ancora al gol, ma Handanovic ha risposto presente. Il migliore in campo è stato Demiral, grandissima prestazione in fase di chiusura del difensore bianconero, per gli ospiti Hakimi è stato una spina nel fianco. Finisce 0-0, Juventus ...

