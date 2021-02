Il riscaldamento globale non è una favola. Rischio inondazioni sempre più grave (Di martedì 9 febbraio 2021) In Italia crisi politica ed emergenza Covid stanno mettendo totalmente in secondo piano i temi ambientali. In un mondo in cui tanti Governi ignorano, in nome di un folle sviluppo, temi come il riscaldamento globale e l’eccessivo sfruttamento di suolo e risorse (disboscamenti, pesca senza scrupoli, inquinamento), destano sempre più preoccupazione gli allarmi lanciati dalla comunità scientifica. Siamo infatti davanti al concreto Rischio che entro la fine del secolo, e forse anche molto prima, continui l’innalzamento del livello del mare e conseguentemente del Rischio di inondazioni che potrebbero colpire e mettere in crisi la vita e le economie di molte realtà costiere. Già da anni si parla di crisi idriche ed energetiche, legate al riscaldamento ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 9 febbraio 2021) In Italia crisi politica ed emergenza Covid stanno mettendo totalmente in secondo piano i temi ambientali. In un mondo in cui tanti Governi ignorano, in nome di un folle sviluppo, temi come ile l’eccessivo sfruttamento di suolo e risorse (disboscamenti, pesca senza scrupoli, inquinamento), destanopiù preoccupazione gli allarmi lanciati dalla comunità scientifica. Siamo infatti davanti al concretoche entro la fine del secolo, e forse anche molto prima, continui l’innalzamento del livello del mare e conseguentemente deldiche potrebbero colpire e mettere in crisi la vita e le economie di molte realtà costiere. Già da anni si parla di crisi idriche ed energetiche, legate al...

nuovasocieta : Il riscaldamento globale non è una favola. Rischio inondazioni sempre più grave - angheran70 : RT @rafaelamedina: @angheran70 @ultimenotizie Il problema é il ecosistema!!!!!!!! Non capisce ancora sul riscaldamento globale? - rafaelamedina : @angheran70 @ultimenotizie Il problema é il ecosistema!!!!!!!! Non capisce ancora sul riscaldamento globale? - fulviagr : RT @europaverde_it: ???? IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE ?? Sarà con noi Sara Segantin, tra le fondatrici dei FFF in Italia e autrice per @Fabbr… - Federico9518 : RT @europaverde_it: ???? IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE ?? Sarà con noi Sara Segantin, tra le fondatrici dei FFF in Italia e autrice per @Fabbr… -