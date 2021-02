Helbiz si quoterà al Nasdaq. Accordo di fusione con Greenvision Acquisition

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società specializzata in micro-mobilità urbana,, una SPAC già quotata al, hanno annunciato oggi undiche porteràalla quotazione sul listino tecnologico statunitense. In seguito alla chiusura dell’operazione, attesa per il secondo trimestre del 2021, la nuova società manterrà la denominazionee sarà quotata alcon il nuovo simbolo “HLBZ”. L’operazione riflette un valore di capitale netto pro forma per la nuova società stimato in circa 408 milioni di dollari. La nuova società sarà gestita dall’attuale management di, guidato dal fondatore e Chief Executive Officer Salvatore Palella., il quale cha affermato “riteniamo che ...