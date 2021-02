'Grande Fratello Vip': De Grenet, Zenga e Ruta in nomination (Di martedì 9 febbraio 2021) Al ' Grande Fratello Vip ' non mancano le discussioni accese e le sorprese. Stefania riceve la visita del padre, Dayane può salutare il Fratello Juliano in collegamento dal Brasile e Maria Teresa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 febbraio 2021) Al 'Vip ' non mancano le discussioni accese e le sorprese. Stefania riceve la visita del padre, Dayane può salutare ilJuliano in collegamento dal Brasile e Maria Teresa ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Il prossimo appuntamento con Grande Fratello è per venerd… - spiandorechiara : RT @defencelessziam: Letteralmente la cosa più bella di questo Grande Fratello - SmorfiaDigitale : 'Grande Fratello Vip': De Grenet, Zenga e Ruta in nomination - Tgcom24 -