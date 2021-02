Germania: in 2020 export -9,3 % per crisi Covid, surplus a 179,1 mld (Di martedì 9 febbraio 2021) Berlino, 9 feb. .- (Adnkronos/Dpa) - La crisi del commercio globale seguita allo scoppio della pandemia di Covid-19 ha provocato nel 2020 un crollo del 9,3% delle esportazioni della Germania, toccando i 1204,7 miliardi di euro . Lo confermano i dati rilasciati oggi dall'Ufficio federale di statistica (Destatis) che evidenzia uno brusco rallentamento nell'ultimo mese dell'anno per la domanda estera di prodotti Made in Germany. A dicembre infatti le esportazioni sono aumentate di appena lo 0,1 per cento su base mensile - a quota 100,7 miliardi - dopo il +2,3 per cento di novembre. Il dato è comunque migliore del -0,6% atteso dagli analisti. In calo dello 0,1% congiunturale invece le importazioni, un risultato che porta il surplus della bilancia commerciale della Germania a 16,1 miliardi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Berlino, 9 feb. .- (Adnkronos/Dpa) - Ladel commercio globale seguita allo scoppio della pandemia di-19 ha provocato nelun crollo del 9,3% delle esportazioni della, toccando i 1204,7 miliardi di euro . Lo confermano i dati rilasciati oggi dall'Ufficio federale di statistica (Destatis) che evidenzia uno brusco rallentamento nell'ultimo mese dell'anno per la domanda estera di prodotti Made in Germany. A dicembre infatti le esportazioni sono aumentate di appena lo 0,1 per cento su base mensile - a quota 100,7 miliardi - dopo il +2,3 per cento di novembre. Il dato è comunque migliore del -0,6% atteso dagli analisti. In calo dello 0,1% congiunturale invece le importazioni, un risultato che porta ildella bilancia commerciale dellaa 16,1 miliardi ...

TV7Benevento : Germania: in 2020 export -9,3 % per crisi Covid, surplus a 179,1 mld... - Chrisssssss09 : RT @BarbaraRaval: Germania,scienziati pagati per scopi politici. Lo dimostrano 200 pagine di documenti. Marzo 2020, incaricati i ricercator… - BCGinItaly : Dopo il calo di marzo, in #USA, #Germania e #Italia, il traffico #ecommerce dei settori #moda e #abbigliamento ha i… - TERRinaldo : @galietti82 @GermanoDottori @carloalberto @LorenzoCast89 @LetiziaZingoni @Michele_Arnese @Curini Leggo “necessità t… - mazzanti_giu : RT @CCFCattaneo: 'E sono altrettanto evidenti, per chi le vuole vedere, le ragioni per cui far adottare la stessa moneta e lo stesso regime… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania 2020 L'economia della bicicletta corre. In Italia i ciclisti crescono del 27% (di S. Panzeri)

Nel raffronto tra i monitoraggi di settembre 2019 e lo stesso mese del 2020 si registra un incremento di ciclisti generalizzato con +25,3% in Portogallo, +24,5% in Francia e del +20% in Germania e ...

Rischio doppio massimo per il future Eurostoxx 50

La Germania, locomotiva dell'area Euro, continua a tirare, la bilancia commerciale a dicembre è ...transita infatti la linea di tendenza parallela a quella che unisce minimi di marzo e di ottobre 2020 ...

Germania: industria piatta a dicembre, in intero 2020 -8,5% Agenzia ANSA Germania: in 2020 export -9,3 % per crisi Covid, surplus a 179,1 mld

Berlino, 9 feb. .- (Adnkronos/Dpa) - La crisi del commercio globale seguita allo scoppio della pandemia di Covid-19 ha provocato nel 2020 un crollo del 9,3% delle esportazioni della Germania, toccando ...

Lifocolor amplia la sede

il produttore tedesco di masterbatches completa i lavori del nuovo reparto produttivo a Lichtenfels, in Alta Franconia.

Nel raffronto tra i monitoraggi di settembre 2019 e lo stesso mese delsi registra un incremento di ciclisti generalizzato con +25,3% in Portogallo, +24,5% in Francia e del +20% ine ...La, locomotiva dell'area Euro, continua a tirare, la bilancia commerciale a dicembre è ...transita infatti la linea di tendenza parallela a quella che unisce minimi di marzo e di ottobre...Berlino, 9 feb. .- (Adnkronos/Dpa) - La crisi del commercio globale seguita allo scoppio della pandemia di Covid-19 ha provocato nel 2020 un crollo del 9,3% delle esportazioni della Germania, toccando ...il produttore tedesco di masterbatches completa i lavori del nuovo reparto produttivo a Lichtenfels, in Alta Franconia.