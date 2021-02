Flashmob a Messina per Zaki e il rettorato si tinge di giallo (Di martedì 9 febbraio 2021) Un Flashmob per Patrick George Zaki. È l'iniziativa dedicata al ricercatore dell'Università di Bologna, attivista per i diritti umani, organizzata dal Collettivo "Tenda della Pace" per il mese di febbraio. A oltre un anno dall'illegittima reclusione di Patrick, associazioni, movimenti e partiti messinesi sono scesi in piazza per sensibilizzare l'intera comunità e unirsi al coro unanime che, da nord a sud, chiede la scarcerazione del giovane egiziano. Nell'attesa che anche il Comune di Messina, seguendo l'esempio virtuoso di altri comuni italiani, riconosca la cittadinanza onoraria a Patrick, nella piazza antistante l'Università degli Studi di Messina e nel rispetto delle norme anti-covid, si è svolto un raduno dei rappresentanti delle organizzazioni aderenti per un Flashmob statico volto "a mantenere ... Leggi su agi (Di martedì 9 febbraio 2021) Unper Patrick George. È l'iniziativa dedicata al ricercatore dell'Università di Bologna, attivista per i diritti umani, organizzata dal Collettivo "Tenda della Pace" per il mese di febbraio. A oltre un anno dall'illegittima reclusione di Patrick, associazioni, movimenti e partiti messinesi sono scesi in piazza per sensibilizzare l'intera comunità e unirsi al coro unanime che, da nord a sud, chiede la scarcerazione del giovane egiziano. Nell'attesa che anche il Comune di, seguendo l'esempio virtuoso di altri comuni italiani, riconosca la cittadinanza onoraria a Patrick, nella piazza antistante l'Università degli Studi die nel rispetto delle norme anti-covid, si è svolto un raduno dei rappresentanti delle organizzazioni aderenti per unstatico volto "a mantenere ...

