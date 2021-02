È stata la prima vincitrice di Ballando con le Stelle, ecco cosa fa oggi (Di martedì 9 febbraio 2021) prima vincitrice di Ballando con le Stelle e attrice di talento, volto della soap nostrana. Ma che fine ha fatto? eccola oggi. L’attrice Hoara Borselli Lei è stata la vincitrice della prima edizione di Ballando con le Stelle, nel 2005, condotto da Milly Carlucci. In coppia con il maestro di danza Simone Di Pasquale, con oltre il 60& dei voti, riuscì a battere la coppia formata da Francesco Salvi e Natalia Titova. Ma era già un volto notissimo al grande pubblico per il ruolo di Barbara Nardi nella soap di Canale 5, Centrovetrine. E per il ruolo di Daniela Molinari nella soap di Rai Tre Un Posto al Sole. Stiamo parlando naturalmente dell’attrice Hoara Borselli. Dopo il grande ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 febbraio 2021)dicon lee attrice di talento, volto della soap nostrana. Ma che fine ha fatto?la. L’attrice Hoara Borselli Lei èladellaedizione dicon le, nel 2005, condotto da Milly Carlucci. In coppia con il maestro di danza Simone Di Pasquale, con oltre il 60& dei voti, riuscì a battere la coppia formata da Francesco Salvi e Natalia Titova. Ma era già un volto notissimo al grande pubblico per il ruolo di Barbara Nardi nella soap di Canale 5, Centrovetrine. E per il ruolo di Daniela Molinari nella soap di Rai Tre Un Posto al Sole. Stiamo parlando naturalmente dell’attrice Hoara Borselli. Dopo il grande ...

