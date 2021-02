De Rossi: "Mettere in discussione Fonseca è pura follia. Spalletti schietto, Conte ti succhia le energie" (Di martedì 9 febbraio 2021) Da Fonseca a Conte: tanti gli argomenti affrontati dall'ex centrocampista della Roma, Daniele De Rossi. Leggi su 90min (Di martedì 9 febbraio 2021) Da: tanti gli argomenti affrontati dall'ex centrocampista della Roma, Daniele De

infoitsport : Zaniolo rientra. De Rossi: “Folle mettere Fonseca in discussione” - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ??? «FOLLE CRITICARE FONSECA» ??? Acquista la tua copia a 1 euro ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: De Rossi, 'è folle mettere in discussione Fonseca' 'Squadra non inferiore al Milan. E Pellegrini sta crescendo ' - ansacalciosport : Roma: De Rossi, 'è folle mettere in discussione Fonseca'. 'Squadra non inferiore al Milan. E Pellegrini sta crescen… - salvione : De Rossi: 'Roma, mettere in discussione Fonseca è una follia' -