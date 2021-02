Dayane Mello su Alfonso Signorini: è intrigante e la arrapa, shock sui social (Di martedì 9 febbraio 2021) Ieri sera, lunedì 8 febbraio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini, gli inquilini della casa si sono ritrovati a cenare insieme e a chiacchierare. In questa occasione, Dayane Mello ha praticamente sorpreso tutti con delle rivelazioni molto molto particolari . I concorrenti stavo parlando del conduttore del reality show, della sua cultura e della sua sensibilità. “E’ interessante, è intrigante” ha affermato la modella. “Ti arrapa Alfonso?” ha chiesto Tommaso Zorzi. La risposta di Dayane è stata affermativa, seguita da una risata e un sorriso. Certo è che le sue parole non sono passate inosservate dai compagni di viaggio e si è proseguito sull’argomento. E come potrete ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Ieri sera, lunedì 8 febbraio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo la puntata in diretta con, gli inquilini della casa si sono ritrovati a cenare insieme e a chiacchierare. In questa occasione,ha praticamente sorpreso tutti con delle rivelazioni molto molto particolari . I concorrenti stavo parlando del conduttore del reality show, della sua cultura e della sua sensibilità. “E’ interessante, è” ha affermato la modella. “Ti?” ha chiesto Tommaso Zorzi. La risposta diè stata affermativa, seguita da una risata e un sorriso. Certo è che le sue parole non sono passate inosservate dai compagni di viaggio e si è proseguito sull’argomento. E come potrete ...

