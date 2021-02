Covid, Lopalco: “In Puglia test rapidi gratuiti in farmacia per operatori scolastici” (Di martedì 9 febbraio 2021) BARI – “L’operatore scolastico ha diritto a un tampone antigenico ogni quindici giorni. A questo proposito, stiamo per stringere un accordo con le farmacie, in maniera che gli operatori scolastici possano direttamente andare in farmacia e gratuitamente avere diritto a questo tampone, che rende un po’ tutto il settore dei lavoratori della scuola più tranquillo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco, intervenendo nel corso dei lavori del Consiglio regionale. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) BARI – “L’operatore scolastico ha diritto a un tampone antigenico ogni quindici giorni. A questo proposito, stiamo per stringere un accordo con le farmacie, in maniera che gli operatori scolastici possano direttamente andare in farmacia e gratuitamente avere diritto a questo tampone, che rende un po’ tutto il settore dei lavoratori della scuola più tranquillo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco, intervenendo nel corso dei lavori del Consiglio regionale.

GaetanoGorgoni : #Covid, 681 casi: 67 nel leccese. 4 positivi nelle scuole di Lecce. Zona gialla, si attende la cabina di regia… - Ebebeb912 : RT @baritoday: 'Caos nella gestione Covid', Forza Italia chiede le dimissioni di Lopalco. 'Errori nei dati? Pronti a sostenere class action… - Ilikepuglia : Covid, Lopalco: 'Tamponi rapidi gratuiti per i docenti pugliesi' - PhilippoTrapani : Anche le giunte grullo-pdiote hanno il loro #fontana.... vero? @micheleemiliano ? Covid Puglia e l'errore sui letti… - amperrino : Covid, caos in Puglia su Lopalco. FI chiede le dimissioni per “incapacità” - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lopalco Covid in Puglia, picco di morti: 41 in un giorno. Altri 681 casi su 9mila test (7,3%), 2mila guariti. Polemica sulla zona gialla

Covid Puglia e l'errore sui letti, Regione chiede zona gialla. Lega: Emiliano sbaglia, i pugliesi pagano. FI: via Lopalco Dopo il pasticcio sui letti di intensiva, la lettera al Ministero: 'Zona ...

Covid, 681 casi: 67 nel leccese. 4 positivi nelle scuole di Lecce. Zona gialla, si attende la cabina di regia

In evidenza Salute Covid, 681 casi: 67 nel leccese. 4 positivi nelle scuole di Lecce. Zona gialla, si attende la cabina di regia di Gaetano Gorgoni 9 Febbraio 2021 Share Facebook WhatsApp Twitter

Covid Puglia, Lopalco: “Tamponi gratis per professori in farmacia”

Bari, 09/02/2021 – (repubblica) “Stiamo per stringere un accordo con le farmacie, in maniera che gli operatori scolastici possano direttamente andare in farmacia e gratuitamente avere diritto al tampo ...

Covid-19, dal 22 febbraio vaccinazioni ultra 80enni

L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco ha reso noto che le vaccinazioni anticovid per gli ultra 80enni inizieranno in Puglia a partire dal 22 febbraio. Agli ultra 80enni sarà somministrato vaccino ...

Puglia e l'errore sui letti, Regione chiede zona gialla. Lega: Emiliano sbaglia, i pugliesi pagano. FI: viaDopo il pasticcio sui letti di intensiva, la lettera al Ministero: 'Zona ...In evidenza Salute, 681 casi: 67 nel leccese. 4 positivi nelle scuole di Lecce. Zona gialla, si attende la cabina di regia di Gaetano Gorgoni 9 Febbraio 2021 Share Facebook WhatsApp TwitterBari, 09/02/2021 – (repubblica) “Stiamo per stringere un accordo con le farmacie, in maniera che gli operatori scolastici possano direttamente andare in farmacia e gratuitamente avere diritto al tampo ...L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco ha reso noto che le vaccinazioni anticovid per gli ultra 80enni inizieranno in Puglia a partire dal 22 febbraio. Agli ultra 80enni sarà somministrato vaccino ...