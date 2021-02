Coppa Italia | l’Inter non punge e la Juventus va in finale 0-0

(Di martedì 9 febbraio 2021) Lachiude 0-0 allo Stadium va indigrazie alla vittoria di San Siro della scorsa settimana. Questa sera all'Inter infatti serviva l'impresa per ribaltare l'1-2 di San Siro, ma nonostante un primo tempo arrembante, la squadra di Conte non è riuscita are sciupando grandi occasioni con Lukaku e soprattutto con Lautaro un attaccante da tempo con le polveri bagnate. Negli spogliatoi senza gol dopo un primo tempo frizzante, caratterizzato da un inizio di possesso palla a oltranza della, poi attorno alla metà della frazione Hakimi dominante sulla destra ha trascinato la crescita del, con un gol a porta vuota sbagliato con Lautaro (già protagonista in avvio di un rigore richiesto per una caduta in area, ma è lui a calciare ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

22.41, Juve prima finalista La Juve vola in finale di. Ai bianconeri, dopo il 2 - 1 del Meazza, basta lo 0 - 0 con l'Inter allo Stadium. Nerazzurri pericolosi con Hakimi che si ...Un periodo di stop aggiuntivo che lo metterà sicuramente fuori causa per il big match di sabato prossimo in campionato contro la Juventus , oltre alle gare died Europa League contro ...La Juventus controlla la vittoria dell’andata contro l’Inter e stacca il pass per la finale di Coppa Italia, incontrerà la vincente tra Atalanta e Napoli. E’ stata una partita bloccata, nonostante la ...Certa la data, non ancora la sede: la finale di Coppa Italia si giocherà il 19 maggio, probabilmente (come accaduto negli ultimi anni) all'Olimpico di Roma anche se in lizza c'è anche il Meazza di ...