Coppa Italia, la Juve passa in finale e a Torino finisce 0-0 con l'Inter (Di martedì 9 febbraio 2021) Il ko, netto e sacrosanto, di metà gennaio non sembra mai stato così lontano. La Juventus 'vendica' la sconfitta di campionato eliminando l'Inter dalla Coppa Italia, costringendo così Handanovic e compagni a giocarsi solo una competizione, lo scudetto, da qui a giugno. Una corsa al tricolore ancor più aperta dopo il verdetto della semifinale. I bianconeri, forti del trionfo dell'andata a San Siro, si arroccano per più di un tempo e proteggono lo 0-0 fino al triplice fischio arbitrale, che vale un biglietto per la finale aspettando la vincente di Atalanta-Napoli. I nerazzurri sono stati traditi dai loro attaccanti, Lukaku e Lautaro, in versione LuLa calante al cospetto del bunker allestito da Pirlo, che anche senza Chiellini e Bonucci può dormire sonni tranquilli e sereni. Perché de ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Il ko, netto e sacrosanto, di metà gennaio non sembra mai stato così lontano. Lantus 'vendica' la sconfitta di campionato eliminando l'dalla, costringendo così Handanovic e compagni a giocarsi solo una competizione, lo scudetto, da qui a giugno. Una corsa al tricolore ancor più aperta dopo il verdetto della semi. I bianconeri, forti del trionfo dell'andata a San Siro, si arroccano per più di un tempo e proteggono lo 0-0 fino al triplice fischio arbitrale, che vale un biglietto per laaspettando la vincente di Atalanta-Napoli. I nerazzurri sono stati traditi dai loro attaccanti, Lukaku e Lautaro, in versione LuLa calante al cospetto del bunker allestito da Pirlo, che anche senza Chiellini e Bonucci può dormire sonni tranquilli e sereni. Perché de ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti insieme, ragazzi! ?? Con ???????????????????????????? e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - GoalItalia : La Juve è la prima finalista della Coppa Italia ????? Inter eliminata ? #JuveInter #JuventusInter - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - maxcrespino : RT @GmaHappymilan: Fuori dalla CL! Fuori dall' EL! Fuori dalla Coppa Italia! Triplete del 'FUORI' tutto! Spiaze! ?????????????? - scar15385 : Mi hanno appena scritto su whatsapp che sono ancora in corsa per il loro vero obiettivo, e cacatemi il cazzo non vo… -