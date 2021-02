Con i monopattini c' è un incidente grave ogni 3 giorni

Leggi su agi

(Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - La donna di 34 anni rimasta uccisa a Genova nello scontro con un tir è la seconda vittima in Italia di incidenti che hanno coinvolto: l'anno scorso i sinistri gravi sono stati ben 125, unotre, con un primo decesso a Budrio (Bologna) nel mese di giugno, 11 feriti in prognosi riservata e 49 feriti con prognosi superiore ai 40. A rilanciare l'allarme sulla sicurezza della micromobilità elettrica è l'Osservatoriodell'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale. “Il massiccio utilizzo nelle grandi città italiane e l'equiparazione alle bici – denuncia l'Asaps - sono temi che impongono la massima attenzione su questo tipo di veicoli. La donna indossava anche il casco, peraltro non obbligatorio per i maggiorenni, e sulle cause sono in corso gli ...