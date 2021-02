Cina, vendite auto segnano incremento del 30% a gennaio (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua il trend di crescita per il mercato dell’auto in Cina dove le vendite sono aumentate del 30% a gennaio registrando un netto incremento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo i dati della China Association of automobile Manufactures (Caam), il mese scorso sono stati venduti 2,5 milioni di veicoli. Segna un balzo il settore dei cosiddetti NEV (Neighborhood Electric Vehicles) che complessivamente – includendo i veicoli elettrici a batteria, ibridi e a idrogeno – con 179mila veicoli venduti ha registrato un +239%. Una diretta conseguenza della politica di incentivi del governo cinese che per ridurre l’inquinamento sta promuovendo l’uso di mezzi green. A beneficiarne sono sia aziende cinesi come Nio e Xpeng, sia i gruppi stranieri come Tesla. Nel corso ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua il trend di crescita per il mercato dell’indove lesono aumentate del 30% aregistrando un nettorispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo i dati della China Association ofmobile Manufactures (Caam), il mese scorso sono stati venduti 2,5 milioni di veicoli. Segna un balzo il settore dei cosiddetti NEV (Neighborhood Electric Vehicles) che complessivamente – includendo i veicoli elettrici a batteria, ibridi e a idrogeno – con 179mila veicoli venduti ha registrato un +239%. Una diretta conseguenza della politica di incentivi del governo cinese che per ridurre l’inquinamento sta promuovendo l’uso di mezzi green. A beneficiarne sono sia aziende cinesi come Nio e Xpeng, sia i gruppi stranieri come Tesla. Nel corso ...

