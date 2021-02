Borse 9 febbraio, mercati deboli. Spread stabile (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Borse 9 febbraio. I mercati si prendano una pausa dopo il rialzo dei giorni scorsi. Lo Spread resta stabile. MILANO – Borse 9 febbraio. Prima giornata debole per i mercati del Vecchio Continente dopo settimane di continua crescita. La presenza delle varianti e i ritardi sui vaccini continuano a pesare sui listini. L’effetto Mario Draghi sui mercati sembra essere, per il momento, terminato. Gli investitori sono in attesa di capire come termineranno le consultazioni. Secondo gli analisti, una fiducia del Parlamento potrebbe portare ad una ulteriore accelerata dei mercati e uno Spread intorno ai 60 punti base. Previsioni che dovranno essere confermate anche nelle prossime ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021). Isi prendano una pausa dopo il rialzo dei giorni scorsi. Loresta. MILANO –. Prima giornata debole per idel Vecchio Continente dopo settimane di continua crescita. La presenza delle varianti e i ritardi sui vaccini continuano a pesare sui listini. L’effetto Mario Draghi suisembra essere, per il momento, terminato. Gli investitori sono in attesa di capire come termineranno le consultazioni. Secondo gli analisti, una fiducia del Parlamento potrebbe portare ad una ulteriore accelerata deie unointorno ai 60 punti base. Previsioni che dovranno essere confermate anche nelle prossime ...

