Barbara D’Urso, orrore in diretta: “Quello è un cadavere?” (Di martedì 9 febbraio 2021) Su Canale 5 Barbara D’Urso ha mostrato il lavoro delle forze dell’ordine per il recupero del corpo di Peter Neumair: telespettatori increduli. Il pomeriggio di Canale 5 con Barbara D’Urso si tinge di giallo. Quest’oggi la conduttrice Mediaset ha seguito in diretta il ripescaggio del corpo trovato nell’Adige a Ora, in provincia di Bolzano: potrebbe L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021) Su Canale 5ha mostrato il lavoro delle forze dell’ordine per il recupero del corpo di Peter Neumair: telespettatori increduli. Il pomeriggio di Canale 5 consi tinge di giallo. Quest’oggi la conduttrice Mediaset ha seguito inil ripescaggio del corpo trovato nell’Adige a Ora, in provincia di Bolzano: potrebbe L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MT_Meli_ : @BimbiMeb L’ho definita, in un post, “sottoprodotto d’ursiano”. La signorina è stata partorita mediaticamente da Ba… - maryroma70 : @RainbowRealitea Interessa a Barbara d'urso famosa per stare sempre ' dalla parte delle donne'! Ho cambiato canale per il nervoso - leone52641 : RT @MFerraglioni: BARBARA D’URSO: SOFFIA ALLA DE FILIPPI “C’E’ POSTA PER TE”? #Pomeriggio5 #domenicalive #durso #barbaradurso @carmelitadur… - divorex82 : RT @MarceVann: Datti al volontariato, al trasporto dei migranti con le ONG, ai programmi di intrattenimento stile Barbara D'Urso. Insomma… - Deckard1944 : RT @FPanunzi: Mi rendo conto solo ora di non avere mai visto una trasmissione di Barbara D'Urso o di Maria De Filippi. La mia disconnession… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Memo Remigi: «Sono stato con Barbara D’Urso 4 anni: mia moglie mi cacciò di casa» Corriere della Sera