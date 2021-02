Australian Open 2021: Azarenka ko all’esordio con Pegula, avanti Kenin e Muguruza (Di martedì 9 febbraio 2021) La sorpresa della notte agli Australian Open 2021 la mette a segno Jessica Pegula. La ventiseienne americana ha infatti sconfitto la bielorussa Victoria Azarenka con il punteggio di 7-5 6-4 al primo turno, estromettendo così la due volte campionessa di Melbourne. Una grave e inaspettata battuta d’arresto per Vika, che al contrario delle prime del seeding deve subito abbandonare lo Slam Down Under. Avanzano senza troppi problemi Sofia Kenin, vincitrice per 7-5 6-4 su Maddison Inglis, e Garbine Muguruza che invece ha la meglio su Margarita Gasparyan con il netto score di 6-4 6-0. Da segnalare anche il passaggio del turno di Cori Gauff che era opposta alla svizzera Jil Teichmann (6-3 6-2). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) La sorpresa della notte aglila mette a segno Jessica. La ventiseienne americana ha infatti sconfitto la bielorussa Victoriacon il punteggio di 7-5 6-4 al primo turno, estromettendo così la due volte campionessa di Melbourne. Una grave e inaspettata battuta d’arresto per Vika, che al contrario delle prime del seeding deve subito abbandonare lo Slam Down Under. Avanzano senza troppi problemi Sofia, vincitrice per 7-5 6-4 su Maddison Inglis, e Garbineche invece ha la meglio su Margarita Gasparyan con il netto score di 6-4 6-0. Da segnalare anche il passaggio del turno di Cori Gauff che era opposta alla svizzera Jil Teichmann (6-3 6-2). SportFace.

