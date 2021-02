AS Monaco sottoscrive un accordo con Gambit Esports per Dota 2 e Fortnite

(Di martedì 9 febbraio 2021) AS, la divisione gaming della squadra francese di calcio, ha annunciato oggi di aver sottoscritto uncommerciale con l’organizzazione russaper lanciare una nuova squadra diche prenderà il nome di AS. Secondo quanto annunciato la squadra sarà composta da tre atleti professionisti die cinque giocatori di2 tra i quali ci saranno i giocatori russi diMark ‘letw1k3’ Danilov e Ilya ‘Toose’ Chernishov. ASavrà una casacca identica a quella della squadra di calcio del principato di. E’ proprio questa una delle chiavi dell’...

