Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi contro i cantanti: “Andate al Festivalbar” (Di martedì 9 febbraio 2021) Rudy Zerbi contro tutti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il professore di canto ha duramente criticato due allievi di questa edizione, Leonardo Lamacchia e Raffaele Renda. Il primo, nonostante sia nella sua squadra, durante l’ultima puntata del talent show non è riuscito a convincerlo. La sua esibizione, sulle note de L’estate addosso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 9 febbraio 2021)tutti nella scuola didiDe. Il professore di canto ha duramente criticato due allievi di questa edizione, Leonardo Lamacchia e Raffaele Renda. Il primo, nonostante sia nella sua squadra, durante l’ultima puntata del talent show non è riuscito a convincerlo. La sua esibizione, sulle note de L’estate addosso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

garalya1 : Maria teresa subisce attacchi dallesterno da malgy da signorini che con la storia degli ex la vuole sputtanare ogni… - Tellynaa : Maria Teresa è sempre stata così com'è, ne ha detto di ogni (anche bugie) contro Max e si nominavano a vicenda, ma… - vincenzo_grillo : Stefania vs Ely... dopo amici Stefania vs Dayane... dopo amici Stefania vs opponi .... dopo amici Stefania vs Sam… - garalya1 : povera Maria teresa tutta la casa ti sta isolando..tutti ti odiano..anche quelli che credevi amici come tommy e Ste… - ilaria14765454 : @fabspice84 Ovviamente Maria Teresa muta non sia mai che difende i suoi amici, e dayane fino a una settimana fa ins… -