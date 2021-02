Corriere : Ylenia Demeo e Martina Facchini: le accuse a Genovese a «Non è l’Arena» - Italia_Notizie : Caso Genovese, Martina Facchini e Ylenia Demeo rinunciano all’anonimato: “Non abbiamo preso soldi. Diceva che a 27… - Noovyis : (Caso Genovese, Martina Facchini e Ylenia Demeo rinunciano all’anonimato: “Non abbiamo preso soldi. Diceva che a 27… - FQMagazineit : Caso Genovese, Martina Facchini e Ylenia Demeo rinunciano all’anonimato: “Non abbiamo preso soldi. Diceva che a 27… - infoitinterno : Ylenia Demeo e Martina Facchini, accuse a Genovese a «Non è l’Arena»: «Ho impressa la sua faccia mentre rideva» -

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia Demeo

La7

Si tratta della modella, 20 anni, barese, modella ed ex fidanzata del re delle startup, e di Martina Facchini, 22 anni, milanese: 'Tutti sapevano quello che accadeva, ma tutti lo ...Le due ragazze in questione sonoe Martina Facchini , le stesse ragazze che hanno denunciato l'imprenditore Alberto Genovese per le violenze sessuali avvenute nel suo attico di Milano lo ...Ylenia Demeo mostra per la prima volta a Non è l'Arena il suo volto, la giovane è una delle vittime che hanno denunciato Alberto Genovese.Ylenia Demeo e Martina Facchini a Non è l'Arena accusano Alberto Genovese davanti a Massimo Giletti: a faccia scoperta, senza l'anonimato.