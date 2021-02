Vigilia di Juventus-Inter: le voci degli allenatori (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla Vigilia di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì 9 febbraio 2021 alle ore 21, sono Intervenuti i tecnici delle due squadre, Andrea Pirlo e Antonio Conte, per presentare i temi della sfida. Vigilia di Juventus-Inter: cosa ha detto Pirlo? “Innanzitutto la Juventus dovrà giocare come sa. È il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di arrivare in finale, un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Quindi sarà una battaglia, dura e difficile”. Sull’ atteggiamento da adottare: “Bisogna partire con l’atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0 perché non possiamo rimanere alla vittoria dell’ andata perché si è azzerato tutto. È come se fosseuna finale, quindi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alladi, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì 9 febbraio 2021 alle ore 21, sonovenuti i tecnici delle due squadre, Andrea Pirlo e Antonio Conte, per presentare i temi della sfida.di: cosa ha detto Pirlo? “Innanzitutto ladovrà giocare come sa. È il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di arrivare in finale, un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Quindi sarà una battaglia, dura e difficile”. Sull’ atteggiamento da adottare: “Bisogna partire con l’atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0 perché non possiamo rimanere alla vittoria dell’ andata perché si è azzerato tutto. È come se fosseuna finale, quindi ...

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ?? - 11contro11 : Coppa Italia: #Juventus-#Inter, le parole di Pirlo alla vigilia #SerieA #11contro11 -