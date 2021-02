Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021)DEL 08 FEBBRAIOORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASILINA ETERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ...