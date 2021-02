Vaccino, ancora un ritardo nelle spedizioni: il freddo fa slittare la consegna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ancora un ritardo nella consegna dei vaccini a Napoli. Erano attese questa mattina le scorte inviate dalla Pfizer ma il freddo e il gelo le hanno bloccate in Germania, precisamente all’aeroporto di Lipsia. A comunicarlo è stata l’Unità di Crisi regionale, costretta adesso ad attendere 24 ore per ricevere le 49mila dosi (sei per flacone) attese. Dovrebbero arrivare nella giornata di domani, insieme a un carico spedito da Moderna. Mercoledì, invece, dovrebbe arrivare il Vaccino sviluppato da Astrazeneca. Dalla prossima settimana, infine, il quadro delle consegne verrà stravolto. I vaccini saranno parametrati in base alla popolazione sopra gli 80 anni che ha ogni Regione e la Campania è tra le più giovani d’Italia. Le dosi saranno comunque garantite per coprire i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –unnelladei vaccini a Napoli. Erano attese questa mattina le scorte inviate dalla Pfizer ma ile il gelo le hanno bloccate in Germania, precisamente all’aeroporto di Lipsia. A comunicarlo è stata l’Unità di Crisi regionale, costretta adesso ad attendere 24 ore per ricevere le 49mila dosi (sei per flacone) attese. Dovrebbero arrivare nella giornata di domani, insieme a un carico spedito da Moderna. Mercoledì, invece, dovrebbe arrivare ilsviluppato da Astrazeneca. Dalla prossima settimana, infine, il quadro delle consegne verrà stravolto. I vaccini saranno parametrati in base alla popolazione sopra gli 80 anni che ha ogni Regione e la Campania è tra le più giovani d’Italia. Le dosi saranno comunque garantite per coprire i ...

