Vaccini, clamoroso!: Salvini A Draghi proporrà il modello Lombardia e Bertolaso (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il sostegno della Lega al nascente governo Draghi è uno dei temi più caldi del dibattito politico italiano di questi giorni. Il leader leghista Matteo Salvini, in occasione di una conferenza stampa, ha preannunciato le proposte del partito da lui guidato: "Domani (nel secondo giro di consultazioni Draghi-Lega, ndr) la priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute". Ancora Salvini: "C'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni. Proporremo a Draghi il modello Bertolaso".

